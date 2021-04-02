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رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر أبريل تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي القوي العاملة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:14 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر أبريل تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي القوي العاملة

في اخر تحديثات لوزارة القوى العاملة قام محمد سعفان وزير القوى العاملة بالتصريح أن يستطيع جميع المواطنين المصريين الآن الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بكل سهولة، وهذا حتى يتمكن أى مواطن من الاستعلام عن كل ماهو جديد فى مواعيد صرف المنحة ويكون ذلك من خلال الموقع الرسمي الذي أعلنت عن وزارة القوى العاملة، وجدير بالذكر أن قامت الدولة بصرف هذه المنحة حتى تساعد الغير عاملين هذه الفترة بسبب الظروف التي تمر بها الدولة في مواجهة فيروس كورونا.

تسجيل العمالة الغير منتظمة
تم إطلاق الرابط الخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة بواسطة وزارة القوى العاملة وقامت الوزارة بالإعلان عن ذلك، وقالت أيضا أن الهدف من اطلاق الرابط هذا هو تسهيل التسجيل على المواطنين في منازلهم وذلك منعاً لوجود أي تزاحمات أو تكدسات في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب كورونا فيروس، وحتى يعرفوا موعد صرف المنحة أيضا من خلال هذا الرابط حيث تم الآن صرف حوالي ست دفعات.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة
في تصريحات لوزارة القوى العاملة قالت أن صرف هذه المنحة تعد مساعدة من الدولة للعاملين باليومية أو الذين توقف عملهم بسبب فيروس كورونا ولا يمتلكون دخلاً لسد احتياجاتهم، حيث ستساعدهم هذه المنحة في ظروف المعيشة، وأعلنت أن إلى الآن تم صرف ستة دفع على التوالي، وقامت بالإعلان أيضا أن باب التسجيل قد تم فتحه الآن وعلى الراغبين التسجيل في المنحة الدخول إلى الموقع ويقوموا بالتسجيل بهذه الخطوات:

- قم أولا بالدخول إلى رابط الموقع الذي حددته الوزارة (اضغط هنا).
- ثم بعد ذلك اختر الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.
- قم بإدخال جميع معلوماتك الشخصية التي سيطلبها منك الموقع.
- قم بعد ذلك الضغط على مربع استعلام وسيتم ظهور نتيجة طلبك.

رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة 2021 لشهر أبريل تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي القوي العاملة

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