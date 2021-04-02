تعرف على قمة الدوري السعودي بين اتحاد جدة والهلال

يحل الهلال ضيفًا على الاتحاد، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية والمقرر لها الجمعة التاسع من أبريل الجاري، فى قمة مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.









وتنطلق ضربة بداية الكلاسيكو المرتقب عند الساعة الـ7:50 بتوقيت القاهرة والـ8:50 بتوقيت مكة المكرمة.









ويسعى الهلال لاقتناص نقاط المواجهة لفرض سيطرته على قمة ترتيب الدوري السعودي، بينما يدخل لاعبو المدرب فابيو كاريلي اللقاء ممنين النفس بالثلاث نقاط من أجل تقليص الفارق مع المتصدر فريق الهلال ولأجل اقتناص المركز الثاني من فريق الشباب .









ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة من 24 لقاء فاز في 14 وتعادل في 6 وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات.









على الجانب الآخر يتواجد الاتحاد في المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 24 لقاء فاز في 11 وتعادل في 9 وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات.