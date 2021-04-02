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روبليف يتأهل لأول نصف نهائي بطولة أساتذة ذات ألف نقطة في مشواره
الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:22 ص
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نجح الروسي أندري روبليف في بلوغ أول نصف نهائي بطولة أساتذة ذات الف نقطة في مشواره بتغلبه على الأمريكي سيباستيان كوردا في ربع نهائي بطولة ميامي.
وتمكن روبليف المصنف الثامن عالمياً والمرشح الرابع للقب من هزيمة كوردا في أول مباراة تجمع بينهما بنتيجة 7-5 و7-6 في ساعة و38 دقيقة.
وسيواجه روبليف في نصف النهائي البولندي هوبرت هوركاتش الذي فجر مفاجأة في ربع النهائي بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، المرشح الثاني للقب، بواقع 2-6 و6-3 و6-4.
وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين الإسباني روبرتو باوتيستا والإيطالي يانيك سينر.
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