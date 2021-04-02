Advertisements

روبليف يتأهل لأول نصف نهائي بطولة أساتذة ذات ألف نقطة في مشواره

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
Advertisements
نجح الروسي أندري روبليف في بلوغ أول نصف نهائي بطولة أساتذة ذات الف نقطة في مشواره بتغلبه على الأمريكي سيباستيان كوردا في ربع نهائي بطولة ميامي.


 وتمكن روبليف المصنف الثامن عالمياً والمرشح الرابع للقب من هزيمة كوردا في أول مباراة تجمع بينهما بنتيجة 7-5 و7-6 في ساعة و38 دقيقة.

 وسيواجه روبليف في نصف النهائي البولندي هوبرت هوركاتش الذي فجر مفاجأة في ربع النهائي بتغلبه على اليوناني ستيفانوس تيتيباس، المرشح الثاني للقب، بواقع 2-6 و6-3 و6-4.


 وتجمع مباراة نصف النهائي الأخرى بين الإسباني روبرتو باوتيستا والإيطالي يانيك سينر.

أخبار تهمك

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

إسم جديد يدخل قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة