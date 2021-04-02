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أندريسكو لتضرب موعداً مع آشلي بارتي على لقب ميامي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
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بلغت الكندية بيانكا أندريسكو، المصنفة التاسعة عالمياً بين لاعبات التنس المحترفات، نهائي بطولة ميامي للتنس على حساب اليونانية ماريا سكاري (25) لتضرب موعداً مع الأسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب.

وتغلبت المرشحة الثامنة للقب على منافستها اليونانية بنتيجة 7-6 (9-7) و3-6 و7-6 (7-4).

وستنافس أندريسكو على اللقب أمام بارتي، المصنفة الأولى عالمياً والمرشحة الأولى للقب التي أقصت في مباراة نصف النهائي الأخرى منافستها الأوكرانية إلينا سفيتولينا، المصنفة الخامسة عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-3.

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