Advertisements

ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:24 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية ، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال ولي العهد :" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة "

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان باكستان

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يوم

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد من طقس الجمعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إسم جديد يدخل قائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. رايولا يُحدد شرطًا واحدًا لنقل هالاند إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 13 ساعة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يزف بشرى سارة حول تصنيع مشتقات البلازما

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. اخبار السعودية الآن | الملك سلمان يرسل برقية عزاء لرئيس جمهورية باكستان

سبق – السعودية | الملك سلمان وولي عهده يهنئان رئيس باكستان بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

الملك سلمان يعزي الرئيس الكيني في ضحايا هجوم بنيروبي

الملك سلمان يعزي الرئيس المكسيكي في ضحايا انفجار خط الأنابيب

القيادة تعزي ترامب في ضحايا حادثتي إطلاق النار في تكساس وأوهايو

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس الباكستاني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة