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ولي العهد يبعث برقية لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:24 ص
الفجر السعودي
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بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، برقية ، لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ، إثر نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد .
وقال ولي العهد :" بلغني نبأ إصابة فخامتكم بفيروس كورونا المستجد ، وأرجو لفخامتكم الشفاء العاجل، وأن تتمتعوا بدوام الصحة والسعادة "
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