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الاقرار الضريبي للمخالفات العقارية 2021 خطوات التقديم من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية (مصلحة الضرائب المصرية)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:23 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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الاقرار الضريبي للمخالفات العقارية 2021 خطوات التقديم من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية (مصلحة الضرائب المصرية)

الإقرار الضريبي للمخالفات العقارية 2021 خطوات التقديم عبر موقع الخدمات الضريبية، حاز الحديث في الشارع المصري عن المخالفات العقارية وتقديم الاقرارات الضريبية على اهتمام كبير بين المواطنين، فقد أعلن رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالعال في بيان رسمي له أن آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي يوم الاربعاء الموافق 31 مارس 2021 للمخالفات العقارية.

غرامات عدم تقديم الإقرار الضريبي 2021
ذكر سيادة رئيس مصلحة الضرائب أن من لم يقدم الإقرار الضريبي يتعرض للمسائلة القانونية طبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

حيث أن سيادته حدد قيمة الضرائب لمن لم يقوموا بالتقديم وجاءت كالآتي:

- في حالة التأخر عن التقديم على الإقرار الضريبي مدة لا تتجاوز 60 يوم، فتصل الغرامة إلى ثلاث آلاف جنيه كحد أدنى وخمسون ألف جنيه كحد أقصى.

- أما في حالة التأخر عن التقديم على الإقرار الضريبي مدة تتجاوز 60 يوم، فإن الغرامة تصل الخمسون الف جنيه كحد أدنى واثنين مليون جنيه كحد أقصى.

- ولذلك حث رئيس مصلحة الضرائب على سرعة التقديم على الإقرار الضريبي قبل نهاية اليوم 31 من مارس الجاري للإعفاء من الغرامات المالية التي ذكرناها في السطور السابقة.

طريقة تقديم الضريبي عبر موقع الخدمات الضريبية
شهد محرك البحث جوجل إقبال كبير من أغلب المصريين لمعرفة كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا .
وإليكم خطوات التقديم بشكل مبسط وصحيح في السطور التالية:

- الدخول عبر البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية (اضغط هنا).

- اذا لم يكن لديك حساب على الموقع. عليك بإنشاء حساب جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح بعد الضغط على خانة ”إنشاء حساب جديد”.

- تقوم بربط حساب المستخدم ببيانات التسجيل الضريبي الخاص بك.

- ثم إضافة وكلاء عن الممول.

- يطلب الموقع إدخال بيانات مثل: كتابة الاسم رباعي.

- كتابة البريد الالكتروني.

- تلك البيانات المقدمة تخص الممول أو الشركة.

- ادخال اسم المستخدم.

- وكتابة كلمة المرور.

- تأكيد كلمة المرور.

- كتابة جميع البيانات الخاصة ب الإقرار والضغط على كلمة إرسال.
 
الاقرار الضريبي للمخالفات العقارية 2021 خطوات التقديم من خلال البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية (مصلحة الضرائب المصرية)

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