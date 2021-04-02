الولايات المتحدة تؤكد دعمها لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي.





وقالت وزارة الخزانة، إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، ستساعد الدول ذات الدخل المنخفض دون تحميل الولايات المتحدة أي تكاليف إضافية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي.

وأوضحت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، فسيمكنها الحصول على فائدة، مع احتفاظها بحق رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.

