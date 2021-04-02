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بالملابس الداخلية.. حيلة سويسرا لاستقطاب النساء إلى الجيش

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:52 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قررت سويسرا لأول مرة السماح للإناث من أفراد الجيش بارتداء ملابس داخلية نسائية. فالنظام الحالي يشمل الزي الرسمي للمجندين العسكريين ملابس داخلية رجالية فقط.
«»وستوفر التجربة، التي تبدأ الشهر الحالي، مجموعتين مختلفتين من الملابس الداخلية النسائية، إحداهما للأشهر الدافئة والأخرى للأشهر الأكثر برودة.

وتشكل النساء حوالي واحد في المئة من القوات المسلحة السويسرية، لكن البلاد تأمل في زيادة هذه النسبة إلى 10 في المئة بحلول عام 2030.

وقالت ماريان بيندر، من المجلس التشريعي السويسري، إن تقديم ملابس داخلية أكثر ملاءمة للنساء سيشجع المزيد منهن على التقدم للانضمام إلى الجيش، مشيرة إلى أن  "الزي مصمم للرجال، ولكن إذا كان الجيش يريد أن يضم عددا أكبر من النساء، فهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مناسبة".

وحتى الآن، تقدم للمجندات ملابس داخلية مخصصة للرجال، غالبا بأحجام كبيرة، وهو ما قد يكون غير مريح لهن.

وقال المتحدث باسم الجيش، كاج غونار سيفيرت، إن الملابس وغيرها من المتعلقات التي يقدمها الجيش أصبحت قديمة وغير مناسبة.

ورحبت وزيرة الدفاع السويسرية، فيولا أمهيرد، أيضا بالخطوة قائلة إن الشق المتعلق بـ"مدى ملاءمة الملابس" بحاجة إلى التحسين.

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سويسرا الملابس الداخلية الجيش

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