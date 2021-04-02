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فتح باب التسجيل في عمومية 'الصحفيين'

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:00 ص
جانب من انعقاد العمومية
جانب من انعقاد العمومية
ميسون أبو الحسن
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فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

ومن المقرر أن يتم التسجيل حتى الثانية عشر ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية، يتم المد ساعة وأن لم يتكمل يمكن المد ساعة أخرى.

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نحو 2420 صحفيً يمثلون 25% + 1من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وتعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بنادي المعلمين بالجزيرة، ومن المقرر أن تشهد في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد، إجراء انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 مقاعد بمجلس النقابة.


ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:

١- التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019. 

2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على منصب النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي، من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

 5- ما يُستجد من أعمال.

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