Advertisements

10 قرارات من التنمية المحلية للمحافظين استعدادًا لشهر رمضان ومواجهة كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن عدة تعليمات وتوجيهات للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وشن حملات على الأسواق والقطاعات الخدمية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التنمية المحلية للمحافظات استعدادا لشهر رمضان المبارك

1. رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة.

2. التأكد من توافر كافة السلع الغذائية للمواطنين في كافة المدن والقرى والأحياء.

3. تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى.

4. تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة.

5. التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية.

6. رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

7. تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات خاصة حول المساجد التي ستقام بها صلاة التراويح في جميع المحافظات والطرق المؤدية إليها.

8. الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المصلين من الإصابة بفيروس كورونا.

9. الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، والمتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي.

10. إلزام جميع الموظفين والمترددين على المواقع الخدمية والمؤسسات بإرتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل أزمة أحمد فتحي في بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ 43 دقيقة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

3 مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

الصحة تكشف تحركات جديدة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:40 ص

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

09:15 ص

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

09:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة