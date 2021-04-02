إعلان موعد للمفاوضات.. 3 تصريحات إثيوبية بشأن سد النهضة





طرأت عدد من المستجدات خلال الساعات الأخيرة على ملف سد النهضة، ذلك الملف الذي يشغل الرأي العام الإقليمي في ظل عدم الوصول لاتفاق مرضي لكافة الأطراف المصرية والسودانية والإثيوبية بسبب عناد مسئولي أديس أبابا.



استئناف المفاوضات خلال أيام

وأكد وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة.



وأوضح أن المفاوضات ستتم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب.



وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي"، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا.



التوصل إلى اتفاق عادل

وفي نفس السياق، قال السفير الإثيوبي بالقاهرة أركوس تيكلي ريكي، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبًا؛ للتوصل إلى اتفاق مرضي لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.



بناء السد بنسبة 79%

فيما أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، وصول نسبة أعمال بناء سد النهضة الإثيوبي إلى 79%، تزامنا مع تصاعد الأزمة مع مصر والسودان.





وكتبت الخارجية الإثيوبية: "تحية لكل الإثيوبيين وذكرى سنوية سعيدة للسنة العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، لقد اكتمل سدكم الآن بنسبة 79٪. نحن ملتزمون بالسلام والاستخدام العادل والمعقول (لمياه) الحوض".





يذكر أن نقاط الخلاف بين الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" خلال الفترة الحالية تركزت حول عملية ملء بحيرة السد في فترات الجفاف، وآلية فض المنازعات، ومدى إلزامية الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها، ويرعى الاتحاد الأفريقي الجولة الأحدث من هذه المناقشات، وسط تعثر في التوصل للاتفاق بسبب عدم التوصل لمسودة موحدة حول النقاط الخلافية لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي.





