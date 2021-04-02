مستشار الرئيس لـ"متلقي لقاح كورونا": الشعور بالأمان لديكم "زائف" (فيديو)

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ممن حصلوا على لقاح كورونا من التخلي عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية بدعوى أنه تم تطعيمهم، معلقا: "شعور زائف بالأمان".





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الحصول على اللقاح يوفر مناعة جزئية للشخص، ويقلل حدة المضاعفات حال الإصابة، ولكنه لا يمنع الإصابة.



