اختيار طبيبة سكندرية ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيراً في العالم



هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة نهال الشقنقيرى، الأستاذ بقسم طب وجراحة العين بكلية الطب- جامعة الإسكندرية، لاختيارها ضمن أكثر 100 شخصية نسائية تأثيرًا على مستوى العالم فى طب وجراحة العين لعام 2021.



جدير بالذكر أن الدكتورة نهال الشقنقيرى سبق أن كرمها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى مارس 2019 خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، الذي نظمته وزارتا التضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة، والمجلس القومى للمرأة لتكريم مجموعة من النماذج النسائية المشرفة بمصر، كما كرمها مجلس جامعة الإسكندرية فى مارس 2018، باعتبارها نموذجًا يحتذى فى التفانى والإخلاص فى العمل وتقديرًا لإسهاماتها فى خدمة المجتمع وجهودها لتقديم خدمات صحية وعلاجية وتعليمية للمجتمع المدنى فى مجال تخصصها، بالمستشفى الميرى المجانى بمركز جراحات اليوم الواحد ـ قسم رمد الأطفال والذى تم تجهيزه بالكامل من التبرعات، وساهمت من خلاله بالقيام بإجراء عدد كبير من الجراحات للأطفال البسطاء من الإسكندرية والمحافظات المحيطة بل ومحافظات الصعيد دون أى مصاريف.



الجدير بالذكر أن "الشقنقيري" متفرغة تمامًا للعمل الإنسانى وليس لها عيادة أو مستشفى خاص وكرست حياتها للعمل في مركز جراحات اليوم الواحد بالمستشفى الميرى، وتبدأ عملها فى الخامسة صباحًا بإجراء العمليات والتى بلغ عددها أكثر من 8000 عملية، كما تقوم بنقل خبرتها للأجيال الشابة من الأطباء فى تخصص جراحة العين للأطفال.



