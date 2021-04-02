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الأسهم اليابانية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين بالختام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، فيما بلغ المؤشر نيكي أعلى مستوى في أسبوعين، بسبب آمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في الوقت الذي يبدو فيه أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي للرقائق.

وارتفع نيكي 1.58 بالمئة ليغلق عند 29854 نقطة. وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 1971.62 نقطة.

وقال كبير الإستراتيجيين لدى راكوتين للأوراق المالية، ماسايوكي كوبوتا، “دخلنا مرحة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح. هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد”.

وارتفع سهم نيبون إلكتريك جلاس أربعة بالمئة بعد أن عدلت شركة تصنيع المنتجات الزجاجية المستخدمة في السيارات وشاشات العرض المسطحة صعودا توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى شحنات أكبر.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات قيادة السوق إذ يبدو أن القطاع بصدد تعزيز الإنتاج في ظل نقص عالمي للرقائق.

وربح سهم أدفانتست 4.2 بالمئة بينما أضاف سهم تي.دي.كيه أربعة بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة.

وقال كبير الإستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية، فوميو ماتسوموتو، إن المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضا من خطة إنفاق للرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية اخرى.

كما ربح قطاع الآلات الإلكترونية الأوسع نطاقا، إذ ارتفع سهم مجموعة سوني 4.7 بالمئة بينما تلقت مجموعة سوفت بنك الدعم من صعود أسهم التكنولوجيا عالميا ليرتفع سهمها 3.6 بالمئة.

وشكل صناع السيارات نقطة مضيئة أيضا، إذ تلقوا مساعدة إضافيا من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.

وربح سهم مازدا موتور 3.2 بالمئة بينما ارتفع سهم سوزوكي موتور 3.1 بالمئة.

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