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قائمة بأكثر الدول تضررا جراء تفشي وباء كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
وكالات
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حصد وباء كورونا أرواح أكثر من مليونين و826 ألف شخص حول العالم وبلغ عدد الإصابات منذ بداية تفشي الوباء نحو 129.5 مليون إصابة.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 553 ألفا، فيما سجلت حتى الآن أكثر من 30.5 مليون إصابة بالفيروس.

وفي البرازيل التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا، حصد فيروس كورونا أرواح اكثر من 325 ألف شخص، وسجلت منذ بداية تفشي الوباء نحو 13 مليون إصابة.

وارتفعت حصيلة الوفيات في المكسيك، التي تحتل المرتبة الثالثة، إلى أكثر من 203 آلاف حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن مليونين و239 إصابة.

وتحتل الهند المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا حيث سجلت حتى الآن نحو 163 حالة وفاة، وبلغت حصيلة الإصابات 12 مليونا و222 ألف إصابة.

وفي بريطانيا أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء تفشي الوباء حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 127 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات فيها 4 ملايين و365 ألف إصابة حتى الآن.

تليها إيطاليا في المرتبة السادسة، حيث بلغت حصيلة الوفيات فيها نحو 110 آلاف حالة وفاة، وتجاوز فيها عدد الإصابات 3 ملايين و607 آلاف.

وفي روسيا التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح 99233 شخصا، وبلغت حصيلة الإصابات فيها حتى الآن 4 ملايين و500 ألف إصابة.

وتأتي فرنسا في المرتبة الثامنة، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 96 ألف حالة وفاة واكثر من 4.5 مليون إصابة.

وحصد فيروس كورونا في ألمانيا ( في المرتبة التاسعة) أرواح نحو 77 ألف، شخص وسجلت السلطات الصحية فيها حتى الآن أكثر من مليونين و850 ألف إصابة.

تليها إسبانيا (في المرتبة العاشرة)، التي ارتفع فيها عدد الوفيات إلى أكثر من 75 ألف حالة وفاة، وسجلت حتى الآن أكثر من 3 ملايين و290 ألف إصابة.

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