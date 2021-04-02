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3 مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض فريق نادي الزمالك مواجهة هامة مساء غد السبت أمام مضيفه مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مفاجأة مدوية في تشكيل الفريق الأبيض في لقاء الغد أمام مولودية الجزائر.

واستقر المدرب الفرنسي على الاعتماد على محمد أبو جبل في تشكيل الفريق الأبيض أمام مولودية الجزائر غدا لحراسة مرمى الزمالك في مباراة الغد.

كما استقر المدرب الفرنسي على إعادة حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى في تشكيل الزمالك في مباراة الغد بعد تعافي اللاعب من الإصابة وذلك على حساب أحمد عيد.

أما ثالث المفاجآت التي يجهزها المدرب الفرنسي هو الاعتماد على محمد عبد الشافي في قيادة الجبهة اليسرى في ظل غموض موقف عبد الله جمعة الذي يعاني من الإصابة في العضلة الضامة.

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