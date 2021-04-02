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موعد ضوابط الحضور خلال شهر رمضان.. 3 قرارات مهمة من وزارة التربية والتعليم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال الساعات الماضية، عدة قرارات مهمة بشأن الفصل الدراسي الثاني، أبرزها موعد ضوابط الحضور خلال شهر رمضان الكريم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التربية والتعليم خلال الساعات الماضية:

1_ أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تعلن الأسبوع القادم ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.

2_ وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم الإعلان عن ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي وجداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي خلال الأيام القادمة.
3_ وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات أولى وثانية ثانوي في نهاية شهري أبريل ومايو 2021 وسوف تكون امتحانات ورقية في لجان مدرسية مؤمنة وبنظام الأسئلة الجديد كما أعلنا من قبل بكل وضوح، وكل ما يثار حاليا عدا ذلك فهو محض افتراء وكذب وتضليل.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أنه لن تنعقد " امتحانات الفصل الدراسي الثاني" من المنزل" للصفين الأول والثاني الثانوي، لان امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعي "بما يخل بتكافؤ الفرص" "ويفقد الامتحان من مضمونه" وكلنا نعلم ذلك جيدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم عبر صفحته الشخصية: الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه "تدريبي" أو كانت ظروف الجائحة تحول تماما دون الحضور الى المدرسة ولكنه ليس حلا مثاليا طالما ان الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان

وقال وزير التربية والتعليم: لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وباذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك ان الغش جريمة في حق صاحبها وحق الآخرين.

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