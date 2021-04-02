عبدالحفيظ يحضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والمريخ السوداني

يحضر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم والمريخ السوداني، التي تقام غدا السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الفني في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، وعمرو محسب، إداريا الفريق؛ للاتفاق على كافة الإجراءات التنظيمية الخاصة باللقاء.









ويخوض الأهلي مباراة مهمة أمام المريخ السوداني غدا السبت، في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.









ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.