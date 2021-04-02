برنامج بعثة الأهلي اليوم في السودان قبل ٢٤ ساعة من مواجهة المريخ

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للفريق اليوم الجمعة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وحدد الجهاز الفني من التاسعة حتى العاشرة صباحا موعدا لوجبة الإفطار، ثم يتناول اللاعبون الغداء في الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة.









ويعقد الجهاز الفني محاضرة في الثانية ظهراً يعقبها تحرك اللاعبين في الثانية والنصف؛ لخوض المران الذي ينطلق في الثالثة عصراً ،علي أن يتناول الفريق وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.