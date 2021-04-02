الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

ناشد المتحدث ياسم وزارة الصحة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع حلول شهر رمضان، والتخلي عن بعض العادات الرمضانية كالتجمعات حتى لا تزداد أعداد الإصابات.



وقال، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، لافتا إلى أن مصر من أقل دول العالم ارتفاعا في عدد الإصابات مقارنة بعدد السكان.



وأشار، إلى أن الدولة مستعدة بشكل جيد لحدوث ارتفاع في عدد الإصابات، من خلال رفع الاستعدادات بمستشفيات العزل، وتوفير المستلزمات الطبية، وتدريب الفرق الطبية.



