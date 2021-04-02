الأهلي يخوض مرانه الختامي اليوم استعدادًا لمباراة المريخ السوداني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي اليوم الجمعة على ملعب فرع الرياضة العسكري بالخرطوم، استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر اقامتها غداً السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ومن المقرر أن ينطلق مران الأهلي في الثالثة عصراً، وهو نفس توقيت المباراة، على ملعب ملعب فرع الرياضة العسكري، نظرا لانشغال ملعب «الجوهرة الزرقاء» اليوم باستضافة لقاء الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.









وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، على معاينة ملعب فرع الرياضة العسكري، وقام بتفقد أرضيته الملعب؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمران.









ويستعد الأهلي لخوض مباراة حاسمة، أمام المريخ السوداني على ملعب الجوهرة الزرقاء عصر غد السبت، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على بطل السودان، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض علي فيتا كولب الكونغولي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في البطولة.









ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.