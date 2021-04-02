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أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تلقى النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ومسؤولو النادي الذي يرأسه محمود الخطيب.


وترددت أنباء قوية خلال الأيام القليلة الماضية عن ترحيب النادي الأهلي على بيع اللاعب النيجيري في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أو إدخاله في صفقة تبادلية للتعاقد مع لاعب أجنبي أخر.


ويرفض مسؤولو النادي الأهلي رحيل اللاعب النيجيري جونيور أجاي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث أعلنوا تمسكهم باستمراره ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.


ويتمسك الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني باستمرار اللاعب النيجيري في صفوف الأهلي في ظل اعتماده عليه بشكل أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة الحالية.


وأكد موسيماني للاعب ولمسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رغبته في استمرار جونيور أجاي ضمن صفوف الفريق وعدم موافقته على رحيله حيث أيد بيبو قرار المدرب الجنوب إفريقي.


ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه المريخ السوداني عصر غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط خلف سيمبا التنزاني صاحب المركز الأول بـ10 نقاط.

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