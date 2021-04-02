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روسيا تسجل أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:44 ص
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا إلى ما تحت عتبة التسعة آلاف حالة.
وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة عن تسجيل 8792 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 9169 إصابة في اليوم السابق).

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 ، في مقدمتها العاصمة موسكو (1764 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (708 حالات).

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 400 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 383 وفاة أمس)، فيما تماثل 9832 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و563056 إصابة مؤكدة، منها 99633 حالة وفاة، و277172 حالة نشطة، وأربعة ملايين و186251 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 120.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 359 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

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