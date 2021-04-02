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موعد مباراة ليفربول وأرسنال فى قمة الدوري الإنجليزي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية لمواجهة قوية تجمع بين فريقي ليفربول وأرسنال ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين يقام غدً السبت.


وتقام مباراة ليفربول وأرسنال يوم السبت ضمن مباريات الجولة ال 30 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1.


وكان ليفربول حقق الفوز على فريق ولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بهدف دون رد، بينما أرسنال تعادل أمام ويست هام بثلاث أهداف لمثلهما.


ويحتل ليفربول المركز السابع برصيد 46 نقطة بينما أرسنال فى المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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