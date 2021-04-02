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"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بالموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، والمشروع القومي للتحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٣٧٢ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ ٤٥٨٤ كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٠٨٩ كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع ٧٠٤٥ كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز الــ ٧٠٠٠ كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتي ستنتهي بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة ٢٥٤ ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى ٧٠ ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابي المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)
"الري" تواصل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترشيد استخدام المياه (صور)

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