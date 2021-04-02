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جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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صرح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم تنفيذ حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، لافتاً إلى أن الحملة استهدفت مخالفات تغيير النشاط  للبدرومات إلى أنشطة تجارية ومخالفتي بناء لروف.

وأضاف  فهمي، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع بدروم يستخدم   كمغسلة سيارات، وبدرومين يستخدمان كمخزن لإطارت السيارات  ومواد بلاستيك  بالحي الثالث، وبدروم يستخدم كمخزن ورقيات ومناديل ومنظفات بالحي الأول.
وفيما يتعلق بمخالفات البناء، أضاف المهندس مصطفى فهمي، أنه تم  رصد مخالفتي بناء للروف بالقطغتين رقمي  (٥٥ فى المستثمر الصغير - ٣٠ مجاورة ٢ الحى ٧)، مشيراً إلى أنه فور رصد المخالفات قام الجهاز بإزالة الأعمال ومصادرة المعدات وتحرير المحاضر المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.

جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)
جهاز مدينة الشيخ زايد ينفذ حملة مكبرة لضبط مخالفات البناء (صور)

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مدينة الشيخ زايد مخالفات البناء جهاز مدينة الشيخ زايد

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