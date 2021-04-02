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يوسف عثمان: انتهاء تصوير هجمة مرتدة قبل رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:00 ص
يوسف عثمان
يوسف عثمان
الفجر الفني
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قال الفنان الشاب يوسف عثمان، إن فريق عمل مسلسل هجمة مرتدة، سينتهي من التصوير بعد حوالي أسبوع ونصف من الآن، أي قبل بداية شهر رمضان.

وأوضح يوسف عثمان في لقاء مع برنامج أضا أخف من أضا، على راديو إنرجي، منذ قليل، أنه يقدم شخصية مختلفة تماما عما قدمه في وقت سابق في مسلسل هجمة مرتدة، مشيرا إلى أن دوره بعيد عن مشاهد الأكشن.

وأكد يوسف عثمان، على أن تصوير مسلسل هجمة مرتدة الذي يقوم ببطولته أحمد عز وهند صبري، بدأ منذ العام الماضي، ثم توقف قليلا بسبب جائحة كورونا، ثم تم استكمال التصوير مرة أخرى.

وأشار يوسف عثمان إلى أن هجمة مرتدة مليء بالأحداث الدرامية، ومشاهد الأكشن والإثارة، التي تم تنفيذها على طريقة أفلام السينما، لكنها مبررة وفي إطار درامي.

وكشف يوسف عثمان لأضا، عن مشاركته بدور كوميدي في مسلسل "كله بالحب"، مع زينة وأحمد عز، وقال إنه حاول تقديم الكوميديا بشكل مختلف وخفيف على الشاشة معبرا عن حماسته لهذا العمل.

وتحدث يوسف عثمان عن مشاركته في مسلسل خيط حرير، الذي شجعه على تقديم أدوار خارج الموسم الرمضاني دون تخوف من عدم نجاحه، مشيرا إلى أن المنصات الالكترونية ساهمت في انفتاح العقول تجاه الأعمال " الأوف سيزون".

وأكد يوسف عثمان على أنه اقتبس مواصفات شخصية "رامز" في مسلسل خيط حرير الذي قام ببطولته مع مي عز الدين، من زملائه في الجامعة وشخصيات حقيقة قابلها في الواقع.

وأشار يوسف عثمان، إلى أن مسلسلات المنصات قبل الكورونا كانت تتعرض للظلم، لكن مع الظروف الأخيرة أصبح المشاهد يتابع ويهتم، وتشجع المنتجين على تقديم محتوى خاص للمنصات والبحث عن موضوعات جديدة وانتقاء الأفكار.

وعن تجربة المسلسلات القصيرة في رمضان، قال يوسف عثمان إن اعتماد العديد من الأعمال على الحلقات المختصرة تمنح المسلسلات جودة أعلى، وسيحدث فارقا ما سيشجع على زيادة عددها في العام الماضي.

وعبر يوسف عثمان عن إعجابه بفكرة ثنائيات النجوم في أعمال رمضان هذا العام، والتغلب على فكرة النجم الأوحد، التي كانت تضر بالمشاهد وبالعديد من الفنانين.

وكشف يوسف عثمان عن إصابته بفيروس كورونا، في شهر أكتوبر الماضي، بعدما أجرى التحليل بالصدفة، وكان لا يعلم كيفية التعامل مع المرض وظروف العزل في هذه الفترة.

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