موعد ميلان ضد سامبدوريا فى الدورى الإيطالي

يستعد فريق ميلان لمواجهة قوية أمام نظيره فريق سامبدوريا ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين ومنتظر.









وتقام مباراة ميلان وسامبدوريا غدً السبت فى تمام الثانية عشر ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.









وكان فريق ميلان حقق الفوز على نظيره فيورنتينا ضمن مباريات الجولة الماضية بثلاث أهداف مقابل هدفين.









ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 59 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما سامبدوريا فى المركز العاشر برصيد 35 نقطة.



