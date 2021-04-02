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وزيرة التضامن تشهد احتفالية "أبناء مصر".. وتتناول الإفطار مع 500 ابن من دور الأيتام

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:24 ص
بوابة الفجر
آيات عامر
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حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي علي تناول وجبة الإفطار مع ٥٠٠ ابن من أبناء دور الأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التي تقام داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة تحت اسم احتفالية "أبناء مصر"،في إطار الإحتفالات بيوم اليتيم.

كما شهدت وزيرة التضامن الإجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية بالجيزة، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم وعزف النشيد الوطني.

ومن المقرر أن تشهد فاليات اليوم تنظيم فقرات ترفيهية للأطفال وفقرات متنوعة تستعرض مواهب الأطفال، بالإضافة إلي توزيع جوائز على الأبناء في أجواء يسودها البهجة والسرور.

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