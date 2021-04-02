السفارة الأثيوبية في مصر تخرج وتعلق على المفاوضات بشأن سد النهضة





أكد السفير الإثيوبي لدى مصر، إلتزام بلاده بحل الخلافات حول سد النهضة من خلال الحوار، مشيرا إلى أنه ما لم يتم التوافق على الحوار، فسيكون من الصعب الوصول على اتفاق يريح الجميع.

وتحدث السفير، ماركوس تيكلي، عن العلاقات الثنائية بين مصر وإثيبويبا في المجالات السياسية والاقتصادية، منوها بالفرص الهائلة المتاحة بين البلدين لتعزيز التعاون.





وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح الجهود التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.



