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أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:31 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021.
أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 865.75 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 649 جنيها للجرام
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب يسجل 6320 جنيها
سعر أونصة الذهب تسجل 1730 دولار
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