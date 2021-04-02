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أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-4-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 865.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 649 جنيها للجرام

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 757 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب يسجل 6320 جنيها

سعر أونصة الذهب تسجل 1730 دولار
 

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