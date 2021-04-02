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جامعة الأزهر عن قوافلها: هناك دعم من قبل الدولة للتوجه نحو أفريقيا (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الازهر والمشرف على قافلة الأزهر بتشاد، إن الجامعة ترسل القوافل لتشاد منذ 2016، والعام الماضي جرى إرسالة قافلة في مارس الماضي بدلا من أكتوبر بسبب أزمة فيروس كورونا، وهناك ترحيب شديد من قبل أهالي تشاد على المستوى القيادي الشعبي، وجرى المطالبة بافتتاح كلية هناك يكون الأزهر مشرفا عليها وتأسيسها، لافتا أنه سيتم افتتاحها العام المقبل.

وأضاف "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الاولى، أن الجامعة ترسل قوافل للدول الأفريقية منذ 2010 وتولي فضيلة الدكتور أحمد الطيب شياخة الازهر الشريف، وهناك دعم من قبل الدولة للتوجه نحو أفريقيا خاصة أن الأزهر يعد من القوى الناعمة ولديه قبول في القارة، حيث تم إرسال قوافل في النيجر وجنوب السودان والصومال وموريتانيا، لكن تشاد الأكثر فقرا واحتياجا في افريقيا، ومنذ 2016 جرى إرسال قوافل لها بشكل شبه سنوي.

وأوضح أن القوافل تحمل معها أطنان من الأدوية وكل التخصصات التي تحتاجها تشاد، خاصة طب وجراحة العيون والأمراض المتوطنة والمعدية، ويكون هناك فريق متكون من 16 فرقة، وكل فريق يتكون من 3 أطباء، وتستمر القافلة لمدة أسبوعا في أحد المستشفيات، ولكن هذا العام يوجد خطة بديلة بسبب فيروس كورونا وعدم إحداث زحام، جاري تجهيز العمليات بحيث يتم تجميع أكبر عدد ن المرضى ليستفيد أكبر عدد.

ولفت أن تشاد لها حدود من نيجيريا وتواجههم أزمة مع الجماعات المتطرفة هناك، لذلك القافلة تتضمن فريقا لنشر التوعية والفكر الوسطي، "مفيش واحد في الجامعة هناك إلا ودرس في الأزهر او تلقى تعليمه على يد مدرسين من الأزهر في المرحلة الثانوية أو الجامعية"، لافتا أن الأزهر يتواجد في 3 معاهد يشرف عليها هناك تضم 3 آلاف طالب.

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قوافل جامعة الأزهر الدولة افريقيا

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