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مصرع لص أثناء مطاردة الأهالي له بالعبور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدينة العبور واقعة غريبة، حيث تمكن لص من سرقة سيارة نقل من قائدها، وعندما طارده الأهالي، قفز منها أثناء سيرها، فاصطدمت به سيارة، ولقي مصرعه، فيما اصطدمت السيارة المسروقه بسيارتين أخرتين، وجرى نقل المتوفى إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد تلقيه بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع لص أثناء فراره بسيارة قام بسرقتها من قائدها.

تبين للعميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامه لمرور القليوبية، أن المتوفى "عاطل" 35 عاما، استولى على سيارة نقل من قائدها، وأثناء فراره لاحقه الأهالي، وعندما علم أنه سيقع في قبضتهم قفز من السيارة أثناء سيرها، فاصطدمت به سيارة أخرى ولفظ أنفاسه، فيما اصطدمت السيارة المسروقة بسيارتين أخرتين وتوقفت عن السير، وجرى نقل اللص المتوفى للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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