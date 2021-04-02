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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 2-4-2021
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:35 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 216-4-2021.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-4-2021 بالدوري المصري
وادى دجلة والإنتاج الحربى
تقام مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الأهلي والسلام.
مصر المقاصة وسموحة
تقام مباراة مصر المقاصة وسموحة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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