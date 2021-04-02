محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق سقاره السياحي والمريوطية الغربي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي، بداية من كوبري مثلث سقارة حتي مرور ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.



ووجه المحافظ خلال تفقده طريق سقاره السياحي باستكمال أعمال توسعه الطريق وإعادة توزيع أعمدة الإنارة فى الأماكن المناسبة، مع الاهتمام بالشكل الجمالي للرصيف مراعاة لطبيعة الطريق مع دعمه بالاشجار والمساحات الخضراء علي جانبيه .



كما وجة المحافظ بتوحيد دهانات الأسوار على جانبي الطريق والقيام بأعمال تدبيش الترعه لما لها من أهمية بالغة.



كما حرص المحافظ على تفقد أعمال توسعة ورصف طريق ميت رهينة، موجها بتركيب أعمدة إنارة جديدة بطول الطريق.



واختتم المحافظ جولتة بتفقد تطوير كورنيش المريوطية والأماكن التي تم تجهيزها لوضع أكشاك مشروع ٣٠٦ المنتظر افتتاحها خلال الفترة المقبلة .



رافق المحافظ خلال الجوله المهندس إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.