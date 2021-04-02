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الزراعة: القطاع يمثل 15% من إجمالي الدخل القومي (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومسؤول وحدة التحول الرقمي، إن الدولة المصرية تنظر إلى القطاع الزراعي نظرة استراتيجية لها بعد قومي كبير وليس بعدا اقتصاديا فقط وذلك منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن خُمس الصادرات السلعية المصرية تأتي من قطاع الزراعة الذي يمثل 15% من إجمالي الدخل القومي، و15 من إجمالي قوى العاملة المباشرة، و40% من قوى العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف "القرش"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنه جرى إطلاق منظومة الكارت الذكي في 12 محافظة وتم ميكنة كل الجمعيات الموجودة على مستوى الجمهورية بإجمالي 6 آلاف جمعية، وميكنة كاملة للإدارات الزراعية، وميكنة كاملة لمديريات الزراعة في كل محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومسؤول وحدة التحول الرقمي، أنه جرى إطلاق الكارت في بقية المحافظات وطباعة 2.2 مليون كارت فلاح ويتم الآن توزيع بقية الكروت، كما جرى توزيع 418 ألف طن سماد، مشددًا على أن الفلاح لن يشتكي من نقص الأسمدة مرة أخرى.

وأردف محمد القرش: "الدولة دعمت ملف الأسمدة بـ7 مليارات جنيه في آخر 3 سنوات، ومع وجود هذا الكارت نضمن أن ما تقدمه الدولة من دعم إلى مستحقيه، كما أنه يضمن دورا أكبر للجمعيات الزراعية في تطوير القطاع الزراعي، لأنه جرى تحويله إلى كارت مدفوعات ويستطيع من خلاله الفلاح أن ينهي كل الإجراءات الحكومية من خلال الجمعية الزراعية ويحصل على مستحقاته من الدولة باستخدام الكارت الذكي".

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