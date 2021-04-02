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مواعيد مباريات الدوري الاماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة
الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:40 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الاماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021.
مواعيد مباريات الدوري الاماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة
شباب الأهلي دبي ضد الفجيرة – الساعة الرابعة إلا ربع عصرا على قناة دبى الرياضية 1
حتا ضد الظفرة – الساعة الرابعة إلا ربع عصرا على قناة دبى الرياضية 2
العين ضد النصر – الساعة السادسة والربع على قناة دبى الرياضية 1
الوحدة ضد اتحاد كلباء – الساعة السادسة والربع على قناة دبى الرياضية 2
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