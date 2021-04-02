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مواعيد مباريات الدوري الاماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري الاماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021 والقنوات الناقلة

شباب الأهلي دبي ضد الفجيرة – الساعة الرابعة إلا ربع عصرا على قناة دبى الرياضية 1 

حتا ضد الظفرة – الساعة الرابعة إلا ربع عصرا على قناة دبى الرياضية 2

العين ضد النصر – الساعة السادسة والربع على قناة دبى الرياضية  1  

الوحدة ضد اتحاد كلباء – الساعة السادسة والربع على قناة دبى الرياضية  2 

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