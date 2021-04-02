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موعد استئناف المفاوضات وتحرك مصري سوداني جديد.. آخر مستجدات أزمة سد النهضة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الساعات الماضية، عدة مستجدات هامة، وأبرزها موعد استئناف المفاوضات وتحرك مصري سوداني جديد.

وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:

الانتهاء من 79% من أعمال البناء في سد النهضة:

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، الانتهاء من 79% من أعمال البناء في سد النهضة

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "تحية لكل الإثيوبيين وذكرى سنوية سعيدة للسنة العاشرة لبدء بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير، لقد اكتمل سدكم الآن بنسبة 79٪. نحن ملتزمون بالسلام والاستخدام العادل والمعقول (لمياه) الحوض".

تصريح مقلق من سفير إثيوبيا

وأكد السفير الإثيوبي لدى مصر، التزام بلاده بحل الخلافات حول سد النهضة من خلال الحوار، مشيرا إلى أنه ما لم يتم التوافق على الحوار، فسيكون من الصعب الوصول على اتفاق يريح الجميع.

وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح الجهود التي تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.

استئناف المفاوضات نهاية الأسبوع:

وكشف وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، أن المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان حول سد النهضة من المقرر استئنافها في الأيام المقبلة.

وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي"، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا".

المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي:

وأوضح أن المفاوضات ستتم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، موضحا أن أديس أبابا ملتزمة باستخدام عادل ومنصف لموارد نهر النيل دون إلحاق الضرر بدولتي المصب
وكتب بيكيلي في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: "من المتوقع استئناف المناقشات الثلاثية حول سد النهضة خلال نهاية الأسبوع بقيادة الاتحاد الأفريقي"، مضيفا أن ذلك سيكون بحضور خبراء ومراقبين من الاتحاد بجانب خبراء من الدول الثلاث أيضا".
تحرك مصري سوداني جديد:

فيما أعلنت قناة العربية، نقلا عن مصادرها، عن تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

وقالت القناة، إن هناك مشاورات أمنية بين القاهرة والخرطوم بعد وصول وفد مخابراتي مصري إلى السودان تهدف إلى الاتفاق على أسس موحدة بشأن سد النهضة.

وأوضحت أن القاهرة والخرطوم لن يتنازلا عن الوساطة الرباعية الدولية بشأن ملف سد النهضة، ويتفقان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم للجانب الإثيوبي.

وأشارت إلى أن وفود مصرية سودانية ستقوم بجولات خارجية لتوضيح موقف البلدين بشأن سد النهضة.

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