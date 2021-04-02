أخصائي ترميم تكشف تفاصيل جديدة عن نقل المومياوات الملكية (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان إبراهيم، أخصائي ترميم المومياوات، تفاصيل مراحل ترميم المومياوات الملكية قبل نقلها غدا من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، قائلة إن عملية ترميم المومياوات سبقتها العديد من المراحل، حيث تم في البداية دراستها، خاصة أن المعلومات حول تلك المومياوات قليلة، فتم معرفة البيانات الخاصة بها منذ الحفائر وحتى الآن، واستغرقت هذه المرحلة عاما نصف.





وأضافت "إيمان إبراهيم"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن المرحلة الثانية شملت إجراء فحوصات وتحاليل لكل مومياء، ودراسة الأدوات المستخدمة وقت التحنيط، لافتة أن هذه الدراسات من شأنها إحداث فارق في عمليات الترميم، موضحا أنه يتم استخدام مواد مختلفة للتحنيط لكل مومياء عن الأخرى، واستخدام نفس المواد عند الترميم.





وأشارت إلى أن عدد المومياوات في سيناريو العرض كان أكثر من الـ22 مومياء، معقبة "الحاجات دي مفيهاش هزار.. تاريخ بلدنا في إيدنا"، وهناك العديد من المعلومات التي اكتشفوها خلال عملية الترميم بعد الفحوص والتحاليل، حيث اكتشفوا بوجود جعران داخل اللفائف الداخلية لمومياء أمنحتب الأول، وذلك بغرض الحماية، "شوفنا حاجات داخل جسمه معرفناش نشوفها بالعين المجردة".



