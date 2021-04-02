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3 قرارات من "التعليم" بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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على مدار الفترة الماضية، اتخذت وزارة التربية والتعليم عدد من القرارات بشأن طريقة عمل المدارس خلال شهر رمضان المبارك، كان أبرزها الرد على إمكانية تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

ووفقا للحسابات الفلكية المبدئية لخبراء المرصاد التابعة لوزارة الأوقاف فإن أول أيام الشهر الكريم 13 إبريل المقبل، ويستقبله المصريين وسط إجراءات وقائية مشددة خشية من كورونا.

يذكر أن شهر رمضان هذا العام يأتي في ظروف استثنائية للعام الثاني على التوالي في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19" منذ نهاية عام 2019.

الدراسة مستمرة في رمضان
في البداية عندما أكدت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة مستمرة فى شهر رمضان، ولكن فى حالة زيادات حالة الإصابة بكورونا نتيجة لحدوث الموجة الثالثة لكورونا سيكون القرار بعد عقد اجتماع لجنة إدارة الأزمات بكورونا برئاسة مجلس الوزراء ويمكن حينها صدور قرار باستكمال الدراسة أونلاين.

موعد ضوابط الحضور والتقييم
وفي الساعات الأخيرة، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن الأسبوع القادم، ضوابط الحضور والتقييم في شهر رمضان المعظم"، في كافة المنشآت التعليمية الحكومية والخاصة والدولية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي"فيس بوك"، أن الوزارة ستعلن كذلك "ضوابط امتحانات أولى وثانية ثانوي" و"جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوي".

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد أعلن من قبل أن الحضور إلى المدارس أمر اختياري، ولا يتم احتساب درجات الغياب، لكن يتطلب ذلك إقرار من ولي الأمر.

حضور المعلمين في المدارس
وعن حضور المعلمين للمدارس في رمضان، قالت الوزارة إن هناك حرية لمدير المديرية التعليمية بالتنسيق مع المحافظ، في وضع ضوابط حضور المعلمين بالمدارس خلال شهر رمضان المبارك، فللمديرية التعليمية الحق في تحديد جداول حضور معلمي المدارس التابعة لها وفقا لجداول الحصص المقررة لكل مدرس في المدارس.

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