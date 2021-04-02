Advertisements

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري.

وتمكنت إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط 954000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها بيانات تجارية وهمية منتج نهائي مُعد للبيع – 78000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية تحت التجهيز – 121 رول قماش كمامات مستلزمات إنتاج بإجمالي وزن 1351 كيلو جرام مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تفيد مشروعيتها – كمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج " أستيك كمامة – دعمامات" مجهولة المصدر مُعدة للاستخدام بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة وذلك لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية والغير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، مستخدمًا مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية بقصد طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري
مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجاري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمرضى السكر

منذ يوم

"الأوقاف" تحذر المواطنين: إغلاق أي مسجد في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

المعاينة الأولية تكشف سبب مصرع أسرة كاملة في حريق شقة بأوسيم (صورة)

منذ حوالي 16 ساعة

موقف أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع أجويرو

منذ 34 دقيقة

اتحاد الموانىء البحرية يزف بشرى سارة عن تعويضات مصر بشأن السفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

ليس هالاند.. برشلونة يحسم صفقة مفاجئة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نقل الموسيقار هاني مهنى للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن انتقال نجم الزمالك إلى الأهلي

منذ يومين

برودة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل - محمد صلاح يفتح النار على مدرب الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تفاصيل أزمة أحمد فتحي في بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط ١٢٠٥ أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالإسكندرية

ضبط مصنع أدوات منزلية بالإسكندرية غير مطابق للمواصفات

ضبط 800 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

كمامات وجوانتيات.. ضبط 962 ألفا و650 قطعة مستلزمات طبية خلال 24 ساعة

التحقيق مع متهمين لسرقتهما صاحب مصنع ملابس بدار السلام

سقط بـ 4500 قطعة طبية.. التحقيق مع صاحب شركة في السيدة زينب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 ص

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

02:40 ص

وسط عدة مفاجأت.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة المريخ بدوري الأبطال

11:16 ص

عاجل - نجم الزمالك يعلن عن رغبته في الانتقال إلى الأهلي

09:35 م

"فقدان الذاكرة وضعف السمع".. استشاري يكشف عن أعراض جديدة لكورونا

07:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة