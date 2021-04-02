القبض على موظف استغل وظيفته بالمخالفة للقانون بالقليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة، اليوم الجمعة، القبض على موظف عام في إحدى الوحدات المحلية، بتسهيل إحدى السيادات البناء على قطعة أرض دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، أو الحصول على رخصة بناء بالمخالفة للقانون، وأحيل للنيابة فتولت التحقيق.



أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام موظف بإحدى الوحدات المحلية، بمحافظة القليوبية، باستغلال موقعه الوظيفي والتواطؤ مع "إحدى السيدات" وتمكينها من الحصول على رخصة بناء على أرض ملكها بالمخالفة للقانون، وإثباته بيانات مخالفة للحقيقة ببيان صلاحية الموقع للبناء، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها للبناء "بدون ترخيص"، وكذا التغاضي عن الحصول على موافقات الجهات المعنية.



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم بمنطقة شبين القناطر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.