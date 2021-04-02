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كشف ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وضبط الجناة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجروح.

وبالانتقال والفحص تبين وجود خلافات سابقة بين المصاب وكلٍ من ( شخصين، مقيمين بدائرة القسم) بسبب خلافات حول الجيرة، وبتاريخ الواقعة وحال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المجني عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهمان على المجنى عليه بالضرب باستخدام (2 سلاح أبيض) كانا بحوزتهما محدثان إصابته المشار إليها، ولاذا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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