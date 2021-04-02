الطالع الفلكي الجُمعَه 2/4/202..مَهَارَة هُولْمز!





*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 24 برمهات قبطى ، 2 نيسان رُومى ، 20 شعبَان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: هِيّا دِى طَريئتِى ، أنا بَشُكّ فكل حاجة واحِبّ أتأكّد من كُلّ حاجَة.(أسامة عبّاس من فيلم إحترس من الخط-1984)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد فى الحُوت يُسدّس بلوتو فى الجدى-غربيّاً - تُروبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الحُوت يقوم باتصال تسديس (60 درجة) بينه وبين بلوتو فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تأثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الثامنة و3 دقائق صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز للقدرات الذّهنيّة يقوم بنشاط ذهنى فى الحوت/تحت سطح البحر لكن بشكل مُنظّم ولهدف مُحدّد/الجدى ، هذا مُفيد لقدرات البحث والتحليل لمن يعملون على حل القضايا الجنائيّة ، معامل التحليل للأمراض والأوبئة والأمصال التى تتعلق بالسوائل ، مائيّة الحُوت مُفيدة لإستنطاق مُوظّف أو زُوج لمعرفة أسراره بشكل لطيف دون أن يشعر أنه محل إرتياب أو شكّ لذلك فهذا الإتصال مُفيد أيضاً إن كنت تقوم بتحليل لمريض نفسى ترغب فى معرفة أسراره العميقة تحت سطح البحر.





من وجهة نظر سلبيّة فهذا الإتصال (قد) يُعطيك مهارة ذهنيّة حادّة/عطارد و مُوجّهة لهدف مُحدّد/الجدى فتتمكّن من نيْل ترقية أو بيع سلعة لزبون رغم أنك قد لاتستحق تلك الترقية أو لايكون الزبون فى إحتياج للسلعة ، لكن معرفتك بنقاط ضعف عقلية المديرأو الزبون/الحوت تحت سطح البحر تُمكّنك من إستغلاله ، الرغبة فى الإستمتاع بكشف الغوامض والشعور بلذّة شيرلوك هولمز عند إكتشافه لمجرم مُغرية لزوجة تُعانى الفراغ وتجد الزّوج المسكين ملعب مُناسب لإستعراض مهارات هُولمز على التحرّى والإستقصاء على شكل ميرفت أمين بفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين ، أو إسعاد يُونس بفيلم غريب ولد عجيب ، لتبدأ التفتيش فى أجهزة الهاتف والملابس وحافظة النقود ، تحليل لفلتات اللسان وهلاوس الأحلام ، كلها كافية لجلب نتيجة سلبيّة لبيت سعيد ، لذا بالإمكان توظيف طاقة هذا الإتصال فى لعبة شطرنج أو تأليف رواية بوليسيّة مُثيرة أو إكتشاف شخص فى حاجة مُلحّة لمُساعدة ماليّة لكنه يُخفى إحتياجه تحت سطح البحر وعليك إكتشاف حاجته من تحليلك لهيئته أو فلتات لسانه لتُساعده إن أمكنك ، كما أنّ قليل من الشكّ مُفيد لتأمين نفسك ضدّ نصّاب أو إنقاذك فى التوقيت المُناسب من حبيب مُحتال كنماذج ميرفت أمين بفيلم واحدة بواحدة أو كريمة مُختار بفيلم الليلة الموعودة أو فاتن حمامة بفيلم الزوجة العذراء ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إحترس من تشويش العاطفة لصفاء ذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج الثور: فى يوم العطلة يتوفّر الوقت الكافى لعلاج المشاكل الهامشيّة التى لا تتوفر رفاهية الوقت لها طوال الأسبوع ، صَفِّ خلافات الأسرة إن وُجِدَتْ.





برج الجوزاء: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج السّرطان:لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الأسد: بوجود شخص من أنصاف المُتعلمين لكن يتمتّع بالذكاء الإجتماعى فأنت مُعرّض لتشويش ذهنى لتكون ضحية لمُحتال، درهم وقاية.





برج العذراء: حمام مُنعش ، إرتداء ملابس نظيفة ،أداء فروضك الدّينيّة ، التسوق ، أنشطة من شأنها إشعارك بأنك وُلدت من جديد بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: إن واجهت ضائقة ماليّة طارئة فلا حرج من طلب المساعدة من كبار رجال العائلة أو أخذ جزء من إحتياطى الطوارئ ، المهم إبتعادك عن القروض تماماً.





برج العقرب: الثبات الإنفعالى العصبى أحد أهم عناصر النجاح، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج القوس: ماقلّ ودلّ، مُختصر مُفيد لإيصال وجهة نظرك ، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الجدى: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الدّلو: أنت إنسان بما يكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.

برج الحوت: الحاسّة السّادسة أو الشّعور بالضيق أو القلق من أمرٍ ما دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار حتى تفحص الأمر بدقّة.



