شاهد كباش ومسلة التحرير بعد إزاحة الستار عنها (صور)

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية مشاهدًا صباح اليوم الجمعة لميدان التحرير بعد الكشف عن مسلة الميدان والكباش الأربعة المحيطة بها.



يذكر أن ميدان التحرير يتزين ليشهد رحيل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري في التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، غدًا السبت، عبر موكب ملكي مهيب يخترق شوارع العاصمة القاهرة.



والمومياوات هي لـ 22 ملكًا وملكة، منها 16 مومياء كانت معروضة بالفعل في متحف التحرير و6 أخريات كانت بمخازن المتحف.



والملوك الراحلون من متحف التحرير هو سقنن رع تاعا الثاني، وأحمس الأول، وأمنحتب الأول، وأمنحتب الثالث، وتحتمس الأول، وتحتمس الثاني، وتحتمس الثالث، ورمسيس الأول، وسيتي الأول، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث، ورمسيس الرابع، ورمسيس الخامس،

ورمسيس السادس، ومرنتباح، وسيتي الثاني.



ومن الملكات، أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس، والملكة ماعت كارع زوجة أوسر كون الأول، وحنوت تاوى والدة بانجم الأول، ونس خنسو زوجة بانجم الثاني.



ومن المقرر أن ينطلق الموكب مساء غدًا السبت من متحف التحرير فوق عربات مجهزة، حيث سيدور حول مسلة الملك رمسيس الثاني والكباش بمنتصف الميدان، ثم ينطلق عبر ميدان سيمون بوليفار، ثم يتخذ طريق كورنيش النيل مرورًا بسور مجرى العيون حتى يصل إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.