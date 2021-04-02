بدء العد التنازلي.. تعرف على اللمسات النهائية لخط سير المومياوات (صور)



يذكر ان الموكب سوف يجوب شوارع المحروسة فى مشهد مهيب، حيث يبدأ من التحرير مرورا بميدان سيمون بوليفار بالسيدة زينب ومرورا بمنطقة مصر القديمة وصولا إلى متحف الحضارات حيث مكانها الدائم.





تتابع المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع الأحياء المعنية خط سير المومياوات، لمراجعة ما تم من أعمال وإضافة بعض اللمسات الجمالية والنهائية.ووجهت نائب المحافظ، الجميع بالاستعداد التام والجاهزية القصوى ومتابعة جميع الأعمال المتعلقة بتطوير خط سير المومياوات الملكيّة.وقامت نائب المحافظ بالمرور بنطاق احياء السيدة زينب ومصر القديمة وقد صرحت بأنه تم عمل تابلوه زراعي من الورود والازهار بالقرب من كوبري المانسترلى ليضفي مظهر جماليا بخط السير، وقد أكدت بانه تم رفع كفاءة كوبرى المانسترلى إلى جانب رفع كفاءة البلدورات وتم تقليم جميع الأشجار المارة بالمسار وتهذيب النجيلة وتنسيق الزهوركما أشارت إلى تنفيذ أعمدة إنارة مصممة بشكل كلاسيكي، إلى جانب دهان باقي أعمدة الإنارة المارة بالمسار وصيانتها.كما أوضحت، أنه تم تركيب الجرانيت أمام معهد الأورام، كما تم رفع كفاءة النافورة التجميلية بميدان فم الخليج، رفع جميع الإشغالات بسور مجرى العيون بالإضافة إلى تجميل وتنظيف السور ورفع أي مخلفات او إشغالات من جانبي نهر النيل.وأضافت أنه تم الانتهاء من اعمال طلاء كافة الأسوار، ورفع كفاءتها مع إزالة أي تشوهات من عليها مع طلاء واجهات كافة العقارات والمدارس المطلة على الطريق المؤدى إلى متحف الحضارة، واستكمال الأرصفة والبلدورات وتوحيد منسوب الأرصفة ورفع كافة الإشغالات الخاصة ببائعي الفواخير، وإخلاء الأرصفة تمامًا للمشاة.كما أشارت نائب المحافظ إلى انه تم مراجعة دهانات أجسام وأسوار كافة الكباري الموجودة بالمسار من الداخل والخارج، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأسوار والأرصفة ورفع كفاءتها بشكل عام، وكذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير.وقد تم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية.جدير بالذكر ان هذا الحدث العالمي سوف يسير عبر موكب ملكي ضخم يليق بملوك مصر القديمة، يشهده العالم أجمع، حيث يتم من خلاله نقل 22 مومياء من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، ويأتي هذا في إطار توجيهات الدولة بإتمام الأنشطة الأثرية والثقافية العالمية، وذلك على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويبرز جهودها الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة.