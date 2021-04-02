الغرفة التجارية عن افتتاح مدينة الدواء: "دخلنا عصرا جديدا" (فيديو)

قال الدكتور محمد السيد عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أكثر من 80% من صناعة الأدوية تنتج في مصر، وهو ما أدى إلى توفير الأدوية في الأوقات العصيبة وبخاصة مع تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف "السيد"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن مدينة الدواء التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس تضم 15 خط إنتاج جديد لمنتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة للسوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر بها ما يقرب من 160 مصنع دواء، وهو ما يعني توفر خبرة مصرية كبيرة في صناعة الدواء: "عندنا فكر وشهادات وخبرات العالم بيخطفها مننا، عاوزين نرجعها تاني لينا لأنهم مستقبل توطين صناعة الدواء".





وتابع عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصانع مصر تستخدم خطوط إنتاجها مرة واحدة، ولو استخدمتها مرتين فإنها ستوفر حاجة السوق المحلي وتصدر منتجاتها أيضًا، لافتًا إلى أن مدينة الدواء ستتيح تصدير الدواء المصري إلى الخارج بما تحتوي عليه من منتجات ذات جودة عالية.





وأردف الدكتور محمد السيد عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: "ممكن نقدر نستغنى عن الأدوية المستوردة، ولازم نكون سباقين وهيبقى في جزء من الأدوية نستوردها، ولا بد من مواكبة التطور العالمي في صناعة الأدوية".



