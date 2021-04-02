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موسيماني يستعد لمواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يحضر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق الثالث من شهر أبريل الجاري.


ويخطط الجنوب إفريقي للدفع برأسي حربة في الخط الأمامي خلال مواجهة المريخ السوداني، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


موسيماني يدرس هذا الأمر بعدما وجد أن الفريق السوداني لديه أزمة كبيرة في الخط الخلفي، بالإضافة إلى عدم تمركز المدافعين بشكل جيد، حيث يخطط للدفع بمحمد شريف بجانب مروان محسن لزيادة الضغط على المنافس.


جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولى، والتي شهدت اشراك الثنائي مروان محسن ومحمد شريف.

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