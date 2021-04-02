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موقف أرسنال الإنجليزي من التعاقد مع أجويرو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنجليزي، موقف ناديه من التعاقد مع الأرجنتيني سرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، الذي سينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.


وكان النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، أعلن أنه سنتهي علاقته بنادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، والذي يزامن إنتهاء عقده في يونيو المقبل.


وأوضح ارتيتا أنه من المستبعد أن يتم الإقدام على فكرة التعاقد مع أجويرو، مشيرًا إلى أن اللاعب يعد من أهم اللاعبين الذين ساعدوا في إنجاح مشروع المان سيتي، منذ انضمامه للفريق في عام 2011.


وأشار إلى أن سرجيو لديه قدرات فريدة في رؤية وخلق المساحات أكثر من أي لاعب آخر، كما أنه يسجل الأهداف بطريقة بسيطة للغاية، مؤكداً أنه مقتنع بأنه سيجد الفريق والمشروع المناسب له.

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