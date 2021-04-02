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الكرملين يعلق على ظهور عسكريين أمريكيين في أوكرانيا
الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:21 م
وكالات
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قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن ظهور قوات أمريكية في أوكرانيا سيزيد من التوتر وسيدفع روسيا لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمنها.
واعتبر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التصريحات الأوكرانية حول إمكانية ظهور عسكريين أمريكيين على الأراضي الأوكرانية، غير مقبولة وغير مناسبة، مشيرا إلى أن روسيا لا تهدد أحدا.
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